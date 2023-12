Leipzig - Im Leipziger Porsche-Werk ist der zweimillionste in der Messestadt gefertigte Porsche vom Band gerollt. Die 680 PS starke goldene Limousine sei für einen Kunden in Dubai gebaut worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. In dem Werk in Leipzig werden neue Fahrzeuge komplett gefertigt. Insgesamt zählt die Belegschaft dort den Angaben zufolge mehr als 4400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der Vergangenheit war das 2002 eröffnete Werk auch dazu umgebaut worden, Elektroautos und Achsen fertigen zu können. Künftig sollen drei Antriebsarten - Verbrenner, Elektro sowie Hybrid - auf einer Linie gefertigt werden können. Im kommenden Jahr soll der erste vollelektrische Wagen des Modells „Macan“ an einen Kunden ausgeliefert werden. Während der Tagesproduktion werden derzeit demnach insgesamt 550 Fahrzeuge im Leipziger Werk gefertigt.