Erfurt - Nach der Flaute während der Pandemie springt der Tourismus in Thüringen in diesem Jahr wieder an. Von Januar bis Ende September kamen nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Freitag 2,9 Millionen Gäste, die 7,7 Millionen Übernachtungen buchten. Bei den Gästen habe das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 13,2 Prozent und bei den Übernachtungen 10,4 Prozent betragen.

Thüringen bewegte sich dabei leicht über dem Bundestrend mit plus 9,3 Prozent bei den Übernachtungen bis Ende September. Davon profitierten alle Tourismusregionen im Freistaat, besonders der Thüringer Wald und die Landeshauptstadt Erfurt. Thüringen blieb allerdings vor allem Ziel für Kurztrips - die durchschnittliche Verweildauer der Besucher betrug 2,6 Tage.

Überdurchschnittlich entwickelte sich der Zuwachs bei Gästen aus dem Ausland. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 185.000.

Der Thüringer Wald als größte Tourismusregion verbuchte einen Anstieg der Gäste um 11,9 Prozent auf 955.000. Gebucht wurden drei Millionen Übernachtungen - 7,2 Prozent mehr als bis September 2022. Erfurt erzielte bei Gästen und Übernachtungen sogar einen Zuwachs von jeweils rund einen Fünftel.