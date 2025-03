Cottbus - Der FC Energie Cottbus hat in der dritten Fußball-Liga die erste Heimniederlage seit sieben Monaten kassiert. Am Samstag verloren die Lausitzer vor 12.536 Zuschauern im heimischen Leag Energie Stadion gegen den VfL Osnabrück mit 1:2 (1:1). Nach der zweiten Niederlage hintereinander steht für Energie am kommenden Wochenende das nächste Topspiel beim 1. FC Saarbrücken an.

Nach dem frühen Tor der Gäste durch Marcus Müller (6.) hatte Tolcay Cigerci per Handelfmeter (9.) schnell ausgeglichen. Osnabrücks Niklas Niehoff war in eine Flanke von Maximilian Krauß gegrätscht und hatte den Ball an die Hand bekommen. Vor der Pause verpassten es die Cottbuser bei Großchancen von Axel Borgmann (31.) und Lucas Copado (37.) in Führung zu gehen.

Osnabrück sehr effizient

Nach dem Seitenwechsel hatte Osnabrück mehr vom Spiel und kam durch Müllers zweiten Treffer per Foulelfmeter (63.) wieder zur Führung. Cigerci hatte an der rechten Strafraumkante gegrätscht und dabei Osnabrücks Niehoff getroffen.

Die Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz drängte auf den erneuten Ausgleich, scheiterte aber mit ihren Chancen oft am gegnerischen Schlussmann Lukas Jonsson.