Auf einem Parkplatz im Berliner Süden schießen unbekannte Täter auf einen 45-jährigen Mann. Die Polizei spricht von einem versuchtem Tötungsdelikt. Nun gab es eine weitere Festnahme.

Berlin - Nach den Schüssen auf einen Mann vor einem Supermarkt in Berlin-Mariendorf haben Spezialkräfte der Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der bereits per Haftbefehl gesuchte 23-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in seinem Wagen in der Badstraße gestoppt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Er soll im Laufe des Freitages einem Richter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden.

Weitere Festnahme in der vergangenen Woche

Die Tat ereignete sich am 22. Oktober auf einem Supermarktparkplatz im Berliner Süden, das Opfer war ein 45-jähriger Mann. Die Täter schossen in der Straße Alt-Mariendorf mehrfach auf ihn und verletzten ihn so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebte und in einem Krankenhaus notoperiert wurde.

In der vergangenen Woche war ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Bei dem 24-Jährigen sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden. Ob diese bei dem Mordanschlag benutzt worden sei, werde nun ermittelt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, wie es in der vergangenen Woche hieß.