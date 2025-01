Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben nach sechs Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch bezwangen Bundesliga-Schlusslicht TSV Bayer Levrekusen mit 27:26 (14:15).

Anna Frankova sorgte mit ihrem vierten Treffer für den 27:26 (14:15)-Zittersieg gegen das sieg- und punktlose Schlusslicht. Neben Frankova hatten Arwen Gorb (6), Blanka Klajdon (6/3) und Kaho Nakayama (5) den größten Anteil am vierten Saisonsieg. Für Leverkusen erzielten Christin Kaufmann (7/2) und Johanna Andresen (5) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen starteten gut in die Partie und lagen nach zehn Minuten mit 8:4 vorn. Doch dann riss der Spielfaden. Durch einen 6:1-Lauf zog Leverkusen mit 10:9 (20.) in Front. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Zwickauerinnen am Ende das bessere Ende für sich hatten.