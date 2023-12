Zwickau gewinnt mitteldeutsches Derby in Halle

Halle - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben sich im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga etwas Luft verschafft. Das Team von Trainer Norman Rentsch gewann am Mittwoch das mitteldeutsche Derby beim SV Union Halle-Neustadt mit 25:22 (10:10) und verteidigte seinen Nichtabstiegsplatz. Zudem rückte der BSV bis auf einen Punkt an Halle heran. Die Saalestädterinnen verpassten die große Chance, sich ins sichere Mittelfeld abzusetzen.

Den größten Anteil am dritten Saisonerfolg des Teams aus Sachsen hatten Ema Hrvatin (7/2), Diana Magnusdottir und Laura Szabo (je 5). Für Halle erzielten Julia Niewiadomska (5) und Alexandra Lundström (4/4) die meisten Tore.

Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach 18 Minuten mit 7:5 vorn. Bis zur Pause konnten die Hallenserinnen den Rückstand egalisieren und hatten beim 17:14 (41.) alle Trümpfe in der Hand. Doch die Zwickauerinnen drehten die Partie trotz phasenweise doppelter Unterzahl sowie ihrer glänzend aufgelegten Torfrau Caroline Martins (12 Paraden). Neun Minuten vor dem Ende lagen sie mit 20:19 (51.) vorn. Halle zog zwar zwei Minuten später noch einmal mit 21:20 in Front, doch in der Schlussphase bestraften die BSV-Spielerinnen die Fehler der Hallenserinnen konsequent.