Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau können weiter auf den Verbleib in der Bundesliga hoffen. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch entschieden am Mittwoch das Relegations-Hinspiel vor heimischer Kulisse gegen Frisch Auf Göppingen mit 26:23 (12:11) zu ihren Gunsten und gehen damit mit einem kleinen Polster in das Rückspiel am Samstag beim Zweiten der 2. Bundesliga. Den größten Anteil am Zwickauer Erfolg hatten Ema Hrvatin (10/2), Diana Magnusdottir (5) und Anna Frankova (4). Für Göppingen erzielten Paulina Uscinowicz (6/3) und Sina Ehmann (4) die meisten Treffer.

In den ersten 35 Minuten konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil erspielen. Nach dem 14:14 (37.) zog der BSV in sechs Minuten auf 20:15 (43.) davon und konnten diesen Vorsprung bis zum 26:21 (58.) behaupten. In der Schlussphase verspielten die Gastgeberinnen eine günstigere Ausgangsposition. Während dem BSV kein Treffer mehr gelang, konnte Göppingen den Rückstand auf drei Tore reduzieren.