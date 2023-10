Zwickau gibt Sieg aus der Hand: 25:26 in Leverkusen

Leverkusen - Den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau ist der erste Auswärtssieg der Saison in der Schlussphase noch aus den Händen geglitten. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TSV Bayer Leverkusen mit 25:26 (12:11) und stecken nach der dritten Niederlage im vierten Saisonspiel im Tabellenkeller fest. Den größten Anteil am Leverkusener Erfolg hatten Mareike Thomeier (9/4) und Viola Leuchter (6). Für die Gäste erzielten Diana Magnusdottir (6), Ema Hrvatin (6/3) und Nora Jakobsson van Stam (5) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen begannen couragiert und lagen nach zehn Minuten mit 5:2 vorn. Auch der Zwischenspurt der Leverkusenerinnen auf 8:6 (16.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept, die bis zur Pause wieder in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Mannschaften bis zum 21:21 (51.) einen offenen Schlagabtausch. Dann lag der BSV 23:21 (53.) vorn, zeigte aber in der Schlussphase Nerven. Mit vier Toren in Folge drehte Leverkusen die Partie und feierte einen glücklichen Erfolg.