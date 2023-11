Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben den Siegeszug der SG BBM Bietigheim nicht stoppen können. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch kassierten am Mittwoch gegen den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter eine klare 21:40 (12:17)-Niederlage.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Kelly Dulfer und Kaba Gassama Cissokho mit je fünf Toren, Jenny Behrend, Karolina Kudlacz-Gloc und Sofia Hvenfelt trafen jeweils viermal. Für Zwickau erzielten Ema Hrvatin mit acht Treffern und die sechsmal erfolgreiche Diana Magnusdottir die meisten Tore.

Nur in den ersten 20 Minuten konnten die Gastgeberinnen mit dem haushohen Favoriten mithalten. Dann zog Bietigheim von 11:10 über 14:10 (24.) bis zur 45. Minute auf 29:14 davon und brach damit die Moral bei den BSV-Spielerinnen. In der Schlussphase spielte der Meisterschaftsfavorit gegen einen immer stärker nachlassenden Gegner seine konditionelle und individuelle Überlegenheit aus. Zwickau war nicht in der Lage, die Niederlage in Grenzen zu halten.