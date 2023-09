Solingen - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel vorerst Tabellenletzter in der Bundesliga. Das Team aus Sachsen verlor am Samstag sein Gastspiel beim Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath mit 23:35 (14:20). Bereits in der ersten Runde des DHB-Pokals hatte der BSV gegen den Neuling mit 24:26 (10:12) den Kürzeren gezogen. Den größten Anteil am ersten Bundesligasieg der Solingerinnen hatten Paulina Uscinowicz, Zoe Stens (je 7) und Pia Adams (7/3). Ema Hrvatin (10/2) und Rita Lakatos (6/1) erzielten die meisten Tore für Zwickau.

Die Gäste konnten die Partie nur in den ersten zehn Minuten offen gestalten. Mit einem 5:1-Lauf zog der HSV von 6:6 (11.) binnen fünf Minuten auf 11:7 davon und lag in der 23. Minute bereits mit 16:9 vorn. Die Zwickauerinnen kämpften sich kurz nach dem Seitenwechsel noch einmal auf 16:20 (32.) heran, doch mit einem erneuten Zwischenspurt auf 26:17 (41.) hatten die Gastgeberinnen den Widerstand des Kontrahenten endgültig gebrochen. Die Zwickauerinnen verzweifelten außerdem an der starken Solinger Schlussfrau Katja Grewe (16 Paraden).