Zwickau (dpa) – - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau schweben weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VfL Oldenburg mit 24:30 (13:12) und haben nach der neunten Saisonniederlage nur zwei Pluspunkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Toni-Luise Reinemann (5), Merle Carstensen (5/1) und Paulina Golla (4). Für Zwickau erzielten Laura Szabo (6) und Emma Montag (4) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Start nach Maß und lagen nach sieben Minuten mit 6:3 vorn. Bis vier Minuten vor der Pause konnten die Zwickauerinnen den Gegner auf Distanz halten, doch mit einem 7:2-Lauf auf 16:14 (34.) drehten die Oldenburgerinnen die Partie und gerieten anschließend nie wieder in Rückstand. Beim 25:20 neun Minuten vor dem Abpfiff hatten die Gäste die Partie zu ihren Gunsten entschieden. Die Zwickauerinnen leisteten sich einfach zu viele einfache technische Fehler im Angriff, um ein besseres Ergebnis zu erreichen.