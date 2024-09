Der BSV Sachsen Zwickau kassiert bei Frisch Auf Göppingen die erste Saisonniederlage. In der Schlussphase gelingt dem Team aus Sachsen in der Offensive fast gar nichts.

Göppingen - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Norman Rentsch verlor beim Aufsteiger Frisch Auf Göppingen mit 22:26 (15:14). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Sina Ehmann (5) und Lea Neubrander (5). Für Zwickau erzielten Kaho Nakayama (5) und Blanka Kajdon (5) die meisten Tore.

Die Gäste fanden in den ersten zwanzig Minuten schwer in die Partie und lagen mit 7:9 zurück. Durch einen 4:1-Lauf ging Zwickau innerhalb von vier Minuten mit 11:10 in Führung und lag auch acht Minuten nach dem Seitenwechsel noch mit 19:18 vorn. Doch in den letzten 22 Minuten gelangen den Gästen nur noch drei Treffer. Immer wieder scheiterten die BSV-Werferinnen an der überragenden Göppinger Torfrau Celina Meißner.