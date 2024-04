Berlin - Bei einer Gefahrenbremsung eines Busses in Tempelhof-Schöneberg sind zwölf Menschen im Alter von fünf bis 86 Jahren verletzt worden. Zwei Jungen im Alter von fünf und sieben Jahren, ein 14-Jähriger sowie eine 53 Jahre alte Frau wurden stationär in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll ein Auto am Dienstag vom rechten Fahrbahnrand angefahren und dem Bus dabei gefährlich nahegekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Busfahrer dann die Gefahrenbremsung durchgeführt. Die beiden Fahrer wurden den Angaben nach nicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten an.