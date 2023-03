Halle - In den 381 Müllentsorgungsanlagen in Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2021 insgesamt rund zwölf Millionen Tonnen Abfälle entsorgt worden. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Abfallmenge somit nahezu unverändert, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Fast die Hälfte der Abfälle stammte aus Sachsen-Anhalt. Die andere Hälfte kam aus anderen Bundesländern in den sachsen-anhaltischen Entsorgungsanlagen an, rund zwei Prozent kamen aus dem Ausland.