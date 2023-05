Berlin - In Berlin haben zwölf Tenöre den Himmelfahrtstag für eine so genannte Herrenfahrt zu Sehenswürdigkeiten und Plätzen der Hauptstadt genutzt. Die als „The 12 Tenors“ agierenden Sänger, derzeit mit ihrem Programm im Tipi am Kanzleramt zu Gast, steuerten dabei am Donnerstag mit einem offenen Doppeldeckerbus unter anderem die Siegessäule, das Elefantentor des Zoos am Tiergarten, das Schloss Bellevue, die Gedächtniskirche, die Philharmonie, den Checkpoint Charlie, den Gendarmenmarkt, den Alexanderplatz, die Museumsinsel und das Brandenburger Tor an.