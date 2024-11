Ein Zwölfjähriger will in Radebeul an einem Fußgängerüberweg mit einem Tretroller die Straße überqueren. Es kommt zu einem schwerwiegenden Zusammenstoß mit einem Auto.

Radebeul/Dresden - Ein Zwölfjähriger mit einem Tretroller ist in Radebeul (Kreis Meißen) bei Dresden an einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Wie es dazu kam, dass die 72-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag den Jungen angefahren hat, war zunächst noch unbekannt und wird noch ermittelt.