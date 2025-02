Der Junge kam mit Brüchen am Kopf in eine Klinik. (Symbolbild)

Berlin - Ein Zwölfjähriger ist in Berlin beim Surfen auf dem Dach einer S-Bahn in mit dem Kopf gegen eine Brücke geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Junge fuhr am Freitagabend zwischen den Bahnhöfen Feuerbachstraße und Wannsee mit zwei weiteren Surfern auf dem Dach einer S-Bahn der Linie S1 mit, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit der Brücke blieb er bewusstlos auf dem Dach liegen.

Seine beiden Begleiter sollen ihn am S-Bahnhof Rathaus Steglitz vom Dach auf den Bahnsteig gezogen haben und geflüchtet sein. Zeugen filmten den Vorfall. Die alarmierte Polizei suchte nach den beiden S-Bahn-Surfern, konnte sie aber nicht finden. Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung gegen sie. Der Zwölfjährige wurde mit mehreren Brüchen am Kopf in eine Klinik gebracht.