Jetzt im Podcast: das neue Notfallzentrum in Magdeburg, warum der Zoochef die Nashorn-Auswilderung kritisch sieht, E-Scooter und der SCM.

Magdeburg l Mensch, Magdeburg! Der Podcast der Volksstimme Magdeburg informiert in dieser Woche über das geplante integrierte Notfallzentrum am Klinikum Magdeburg, einen möglichen Verleiher für E-Scooter in der Landeshauptstadt, die neue Miss Deutschland aus Magdeburg, das kleine Nashorn aus dem Zoo Magdeburg und seine mögliche Zukunft in Ruanda sowie die Handballer des SC Magdeburg.

Notaufnahme

Die Notaufnahme im Klinikum Magdeburg ist in Not - immer mehr Patienten kommen. Pro Jahr sind es fast 50.000. Zu viel, um allen gerecht zu werden, zumal etwa die Hälfte der Patienten kein echter Notfall ist. Die Lösung soll ein integriertes Notfallzentrum sein. Wie dies funktionieren soll - zu hören im Podcast.

E-Scooter

Ein Verleiher interessiert sich für den Standort Magdeburg. Auch die Stadt selbst steht dem Projekt offen gegenüber. Doch was gibt es eigentlich beim Fahren von E-Tretrollern zu beachten? Die fünf goldenen Regeln im Podcast.

Miss Deutschland

Philline Dubiel ist Deutschlands schönste Frau - und sie kommt aus Magdeburg. Seit ihrer Wahl zur Miss Deutschland steht ihr Telefon nicht mehr still. Termine, Termine, Termine. Doch wie geht es mit ihr weiter? Und was wird nun aus ihrem Studium?

Nashorn-Nachwuchs im Zoo Magdeburg

Das kleine Nashorn im Zoo Magdeburg ist ein echter Publikumsliebling. Jeden Tag erfreuen sich Hunderte Besucher an dem kleinen Racker. Zwei Jahre wird er hier bleiben. Dann könnte er ausgewildert werden. Ein entsprechendes Projekt gibt es in Ruanda. Warum Zoochef Kai Perret dem kritisch gegenüber steht - wir erklären es im Podcast.

SC Magdeburg

Die Handballer des SC Magdeburg bereiten sich auf die neue Saison vor. Sechs Neuzugänge gibt es. Die Sportredaktion hat die Jungs im Trainingslager besucht.

Viel Spaß beim Reinhören!

Alle aktuellen Infos aus Magdeburg gibt es hier.

Mehr zu den Tieren aus dem Zoo Magdeburg - Infos, Fotos und Videos - gibt es hier.

News und Fotos rund um die Handballer des SC Magdeburg finden Sie hier.

Alle Volksstimme-Podcast-folgen kann man hier oder direkt bei Soundcloud nachhören.