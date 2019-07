Mensch, Magdeburg! Im Volksstimme-Podcast sprechen wir über höhere Ticketpreise für Bus und Bahn, geplante Radschnellwege und den FCM.

Magdeburg l Mensch, Magdeburg! Was gibt es Neues? Wir sagen es Ihnen:

Zum 1. August 2019 erhöht der Marego-Verbund die Preise für Bus und Bahn. Dann werden auch die Tickets der Magdeburger Verkehrsbetriebe teurer. Um wie viel haben wir mal für Sie durchgerechnet.

Radschnellwege sind eine tolle Sache, sofern es welche gibt. In Magdeburg ist dem noch nicht so. Doch das soll sich bald ändern. Die Stadt Magdeburg startete dazu eine Umfrage, an der sich alle beteiligen konnten. Die Ergebnisse stellen wir im Podcast vor.

Für den FCM steht eine englische Woche an. Mehr dazu gibt's im Podcast zu hören.

