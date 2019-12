Wahlplakat von Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovicder in Zagreb. Foto: Darko Bandic/AP/dpa Darko Bandic

Rund 3,9 Millionen Kroaten sind aufgerufen, einen Präsidenten zu wählen. Elf Kandidaten stellen sich zur Wahl.

Zagreb (dpa) - In Kroatien hat heute die Präsidentenwahl begonnen. Rund 3,9 Millionen Bürger sind in dem EU-Land an der Adria dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Letzten Umfragen zufolge liegen die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und ihr sozialdemokratischer Herausforderer Zoran Milanovic Kopf an Kopf vorne. Der parteilose Nationalist Miroslav Skoro folgt ihnen mit etwas Rückstand. Die anderen acht Kandidaten liegen weit zurück.

Da voraussichtlich kein Kandidat auf 50 Prozent der Stimmen kommen wird, dürfte es am 5. Januar zu einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten kommen. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.