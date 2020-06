Mit einer Massenkundgebung ist Donald Trump zurück auf der Wahlkampfbühne. Kritik kommt von seinem Kontrahenten. Der Präsident hingegen lobt den Mut seiner Anhänger trotz Corona nach Tulsa gekommen zu sein: "Ihr seid Krieger".

Washington (dpa) - Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump wieder eine Massenkundgebung abgehalten. Trump wurde in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma von Tausenden Anhängern mit "USA, USA, USA"-Rufen empfangen.

"Wir fangen unseren Wahlkampf an", sagte Trump. "Ihr seid Krieger", fügte er an die Adresse seiner Unterstützer hinzu. Teilnehmer der Kundgebung mussten sich bei der Registrierung damit einverstanden erklären, dass die Wahlkampf-Organisatoren nicht für eine Covid-19-Erkrankung und mögliche Folgen haftbar gemacht werden können. Vor der Kundgebung wurden sechs Mitarbeiter seines Wahlkampfteams in Tulsa positiv auf das Coronavirus getestet.

Sie seien Teil des Vorausteams gewesen und in Quarantäne genommen worden, teilte der Kommunikationsdirektor von Trumps Wahlkampfteam, Tim Murtaugh, mit. Trump selber trug wie üblich keine Maske bei seinem Auftritt. Trumps designierter Herausforderer der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, warf Trump vor, Menschen zu gefährden, um seinen Wahlkampf wieder aufzunehmen.