Tunesiens junge Demokratie steht vor einem großen Umbruch. Die etablierten Parteien wurden bereits bei der Parlamentswahl massiv abgestraft. Ein politischer Neuling zieht voraussichtlich an die Staatsspitze. Er hat eine schwierige Aufgabe.

Tunis (dpa) - Tausende Tunesier haben nach der Präsidentenwahl den parteilosen Verfassungsrechtler Kais Saied als neuen Präsidenten gefeiert.

Zwar steht das offizielle Ergebnis noch aus, Nachwahlbefragungen zweier Umfrageinstitute sehen Saied mit jeweils mehr als 70 Prozent aber als deutlichen Sieger der Präsidentschaftswahl in dem nordafrikanischen Land. Vor allem junge Wähler und Akademiker stimmten für den 61 Jahre alten Verfassungsrechtler, teilte das Umfrageunternehmen Sigma Conseil am Montag mit.

Regierungschef Youssef Chahed bezeichnete die Wahl auch als "eine Art Referendum gegen die Korruption". Tunesien habe der Welt gezeigt, wie ein friedlicher Übergang möglich sei, sagte Chahed laut lokalen Medien.

In der Stichwahl am Sonntag standen sich Kais Saied und der Medienunternehmer Nabil Karoui gegenüber, der bis vor wenigen Tagen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft gesessen hatte. Karoui machte am Abend seine Inhaftierung für das Ergebnis verantwortlich. Er hatte die Untersuchungshaft als politisch motiviert bezeichnet.

Tunesien hatte nach dem sogenannten Arabischen Frühling vor acht Jahren zwar tiefgreifende demokratische Reformen eingeleitet. Das Land kämpft aber mit großen wirtschaftlichen Problemen und hoher Arbeitslosigkeit. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist groß.

Tunesiens politisches System steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Innerhalb weniger Wochen wurden sowohl der Präsident, als auch das Parlament neu gewählt. Bei der Parlamentswahl in der vergangenen Woche wurden die bislang etablierten Parteien deutlich abgestraft. Die moderat islamistische Ennahda sicherte sich zwar 52 der insgesamt 217 Sitze im Parlament, verlor aber deutlich an Zuspruch. Auf Platz zwei folgte die von Präsidentschaftskandidat Karoui neu gegründete Partei "Kalb Tounes" (Herz von Tunesien) mit 38 Sitzen. Beide Parteien schließen eine Koalition aus. Das Parlament ist stark zersplittert, was eine Regierungsbildung nach Ansicht von Beobachtern schwierig machen könnte.

Der Präsident hat im politischen Systems Tunesiens nur eingeschränkte Befugnisse. Er ist für die Leitlinien der Außen- und Sicherheitspolitik verantwortlich. Die politische Macht liegt größtenteils beim Premierminister und dessen Regierung. Kais Saied hatte während des Wahlkampfes der Korruption den Kampf angesagt und betont, den Tunesiern mehr politische Gestaltungsmöglichkeiten geben zu wollen. Kritiker warfen ihm erzkonservative Positionen in Bezug auf die Todesstrafe, Homosexualität und die Gleichberechtigung von Mann und Frau vor.

