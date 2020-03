Der Bürgerrechtler Joseph E. Lowery erhält von dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama im August 2009 die höchste zivile Auszeichnung der USA, die Presidential Medal of Freedom. Foto: epa Thew/epa/dpa epa Thew

Washington (dpa) - Der US-Bürgerrechtler Joseph Lowery ist tot. Der wichtige Mitstreiter Martin Luther Kings in der US-Bürgerrechtsbewegung starb am Freitag im Alter von 98 Jahren, wie das King Center für einen gewaltfreien gesellschaftlichen Wandel in Atlanta mitteilte.

Das Institut würdigte den verstorbenen Pfarrer als "Verfechter der Bürgerrechte", der Ungerechtigkeit angefochten habe. Er sei ein teurer Freund der Familie King gewesen, hieß es weiter.

Lowery hatte sich seit den 1950er Jahren als Aktivist und Anführer der US-Bürgerrechtsbewegung eingesetzt. Später gründete er gemeinsam mit King die führende Bürgerrechtsorganisation Southern Christian Leadership. Kings Tochter Bernice schrieb zu Lowerys Tod im Kurznachrichtendienst Twitter: "Es ist schwer, sich eine Welt oder ein Atlanta ohne Reverend Joseph Lowery vorzustellen."

Im Jahr 2009 sprach Lowery bei der Amtseinführung des früheren US-Präsidenten Barack Obama den Segen. Im selben Jahr wurde der Prediger von Obama mit der Presidential Medal of Freedom geehrt, der höchsten zivilen Auszeichnung in den USA.

