Während Guaidó an einer Universität in Caracas sprach, statteten Polizisten seinem Haus einen Besuch ab. Die Beamten sollen nach seiner Frau gefragt haben, seine Tochter befand sich zu dem Zeitpunkt zu Hause. Foto: Fernando Llano/AP Fernando Llano

Venezuelas junger Oppositionsführer hat international schon wichtige Unterstützer wie die USA gewinnen können. Bald könnten Deutschland und andere europäische Länder folgen. Jetzt will der Gegenpräsident die internationale Front von Maduros Verbündeten aufbrechen.

Caracas (dpa) - Erst die Bürger auf den Straßen, dann die Soldaten in den Kasernen, jetzt die Verbündeten in Moskaus und Peking. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro isolieren.

Dafür umwirbt er nun auch die Alliierten des sozialistischen Machthabers. "China und Russland kommt ein Regierungswechsel in diesem Land ohne Zweifel ebenfalls zugute", sagte Guaidó bei der Vorstellung seines Wirtschafts- und Sozialplans an der Zentraluniversität in Caracas. Um Maduros internationale Front aufzubrechen, appellierte er an die Finanzinteressen der Russen und Chinesen.

Auch Peking und Moskau, die im eskalierenden Machtkampf in Venezuela bislang treu an der Seite Maduros stehen, müssten Interesse an juristischer Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Stabilität in dem südamerikanischen Erdölland haben, sagte Guaidó. Unter Maduro sei dies nicht gegeben. "Wenn es Regierungen auf der Welt gibt, die die weit verbreitete Korruption und die Schlamperei in Venezuela bezeugen können, dann sind das China und Russland", sagte Guaidó in einem am Freitag veröffentlichten Interview der argentinischen Zeitung "Clarín".

"Wir werden die Investitionen dieser Länder respektieren." Die chinesische Entwicklungsbank beispielsweise habe große Kredite an Venezuela vergeben. "Solange Maduro an der Macht ist, werden sie diese Schulden niemals eintreiben können", sagte Guaidó. "Wir hingegen wollen Venezuela zu einem stabilen Land machen, das Wohlstand erzeugt, Investitionssicherheit garantiert und zu seinen Verpflichtungen steht."

Die russische Regierung zeigte sich gegen die Charmeoffensive aus Caracas allerdings verschlossen. "Er ist nicht das Staatsoberhaupt. Wir erkennen seinen Status nicht an", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau russischen Medienberichten zufolge. "Das Staatsoberhaupt ist Herr Maduro."

Guaidó hatte sich am 23. Januar als Übergangspräsident vereidigen lassen und Maduro damit offen herausgefordert. Noch kann der sozialistische Staatschef auf die Unterstützung der mächtigen Militärs zählen. Allerdings versucht Guaidó seit Tagen, die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem versprach er den Soldaten Straffreiheit, wenn sie ihn unterstützten.

Nun versucht Guaidó, auch auf dem internationalen Parkett immer mehr Unterstützer um sich die scharen. Nachdem ihn bereits die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder als Interimspräsidenten anerkannt haben, könnte die Gruppe der Verbündeten am Wochenende noch einmal wachsen. Am Sonntag läuft ein Ultimatum mehrerer europäischer Länder aus. Ruft Maduro bis dahin keine freien und fairen Neuwahlen aus, wollen Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande und Belgien Guaidó als legitimen Übergangsstaatschef anerkennen.

Auf eine einheitliche Linie aller Mitgliedsstaaten konnte sich die Europäische Union trotz intensiver Bemühungen aber nicht einigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte vor einer weiteren Eskalation in Venezuela. Man wolle "einen Beitrag dazu leisten, dass es zu keiner Eskalation kommt", sagte die Kanzlerin am Freitag in Berlin. Allerdings müsse auch das venezolanische Volk seine Interessen gut durchsetzen können. "Und das kann nach unserer Meinung nur über Wahlen gelingen", sagte Merkel.

Obwohl Guaidó in Venezuela selbst noch nicht über eine wirkliche Machtposition verfügt, präsentierte er bereits einen Plan für die Zukunft des südamerikanischen Landes. Er sieht vor, die Korruption zu bekämpfen, die für die Wirtschaft zentrale Erdölindustrie zu sanieren, die Hyperinflation in den Griff zu bekommen und Arbeitsplätze zu schaffen.

Zudem müssten die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas und Strom garantiert sowie der öffentliche Personenverkehr wiederhergestellt werden. "Heute können die Venezolaner nicht einmal entscheiden, wann sie baden, weil der Staat nicht ein Minimum an Dienstleistungen zur Verfügung stellt", kritisierte er mit Blick auf die Einschränkungen bei der Wasserversorgung.

Am Samstag will Guaidó seinen Machtanspruch mit neuen Massenprotesten in Venezuela und der ganzen Welt untermauern. "Die Demonstrationen sind ein fundamentaler Pfeiler in diesem Prozess", sagte Guaidó. "Wir werden in ganz Venezuela auf den Straßen sein und fordern, was uns zusteht: Ende der unrechtmäßigen Machtübernahme, Übergangsregierung, Neuwahlen."

Neue Versuche zur Vermittlung in seinem Machtkampf mit Maduro lehnte der Oppositionsführer ab. "Die Krise in Venezuela ist mit einem Dialog nicht zu lösen", sagte Guaidó in einem Interview des mexikanischen Senders Milenio TV. Verhandlungen Maduros mit der Opposition waren bereits 2017 in der Dominikanischen Republik gescheitert.

Mexiko und Uruguay haben für den 7. Februar zu einer internationalen Konferenz eingeladen, um die Basis für neue Gespräche der Regierung mit der Opposition zu legen. Guaidó sagte, er werde an dem Treffen in Montevideo nicht teilnehmen. "Maduro ist ein Diktator", sagte der 35-Jährige in einem Gespräch mit dem kolumbianischen Sender NTN24. "Wenn er von Dialog spricht, will er nur Zeit gewinnen."