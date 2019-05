Flaggen hängen am Rathaus in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen Carmen Jaspersen

CDU und SPD in Bremen sprechen weiter mit möglichen Partnern über eine Regierungsbildung. Die Lage ist fünf Tage nach der Landtagswahl völlig offen. Erstmal sind FDP und Linke in der Sondierung gefragt.

Bremen (dpa) - Nach der Bremer Landtagswahl führen die Parteien weiter Zweiergespräche über eine mögliche Regierungsbildung. Dabei treffen sich vormittags Grüne und Linke (9.30 Uhr) sowie CDU und FDP (10.00 Uhr).

Nachmittags finden die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Linkspartei (14.00 Uhr) und Grünen und FDP (15.00 Uhr) statt. Die Liberalen und die Linkspartei sind dabei erstmals in der Sondierungsphase gefragt.

Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder versucht, im Bündnis mit Grünen und FDP erstmals das Bremer Rathaus zu erobern. Die SPD von Bürgermeister Carsten Sieling hofft, in einer Regierung mit Grünen und Linkspartei an der Macht zu bleiben. Diese Dreierkonstellationen wollen am kommenden Montag beraten. Die Grünen werden von beiden Seiten umworben. Ihr Landesvorstand will am Mittwoch die Richtung für Koalitionsverhandlungen vorgeben.