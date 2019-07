Am Donnerstagmorgen wurden auch in Köln Wohnungen mutmaßlicher Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durchsucht. Foto: Oliver Berg

Zugriff am frühen Morgen: Mit Spezialkräften ist die Polizei am Donnerstag zu Wohnungsdurchsuchungen in Düren und Köln ausgerückt. Wenig später wird klar: Der Einsatz dürfte sich gelohnt haben.

Köln (dpa) - Die Kölner Polizei hat nach eigener Einschätzung einen möglichen Terroranschlag verhindert. "Wir hatten aktuell verdeckte Erkenntnisse, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte", sagte der Leitende Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker am Donnerstag. Bei Razzien hatten Beamte zuvor unter anderem mehrere Wohnungen in Köln und Düren durchsucht und insgesamt sechs Männer in Gewahrsam genommen. Einer von ihnen, ein deutsch-libanesischer Konvertit aus Berlin, sei schon seit Jahren als Gefährder bekannt und erst kürzlich nach Düren gezogen. Der 30-Jährige, der eng mit der Berliner Dschihadisten-Szene verbunden sei, habe in einem Gespräch, von dem die Ermittler Kenntnis erlangt hätten, deutlich gemacht, dass er zu einem Anschlag bereit sei. PM der Polizei Bilder Polizeibeamte stehen vor einem Haus in der Josef-Schregel-Straße in Düren, das wegen Terrorverdachts durchsucht wird. Foto: Henning Kaiser

Die Polizei sperrte eine Straße in der Kölner Innenstadt. Foto: Oliver Berg

Ein Polizist geht mit einem Koffer in das Wohngebäude in der Kölner Innenstadt. Foto: Oliver Berg

Polizisten vor dem Hintereingang. Foto: Oliver Berg

Polizisten mit Werkzeug nach der Durchsuchung. Foto: Oliver Berg

Auch ein Sprengstoffspürhund wurde in Köln eingesetzt. Foto: Oliver Berg

Ein Polizeiauto fährt unter der Absperrung durch. Foto: Oliver Berg

