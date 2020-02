Angeschlagen: FDP-Chef Christian Lindner will in der Parteiführung die Vertrauensfrage stellen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Martin Schutt

Erfurt (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner will nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Dazu solle an diesem Freitag der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammenkommen, kündigte Lindner am Donnerstag in Erfurt an.