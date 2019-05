Berlin (dpa) - Kurz vor der Europawahl und der Wahl in Bremen sind Politiker der SPD Spekulationen entgegengetreten, Andrea Nahles könnte im Fall von Wahlniederlagen als Fraktionschefin abgelöst werden.

Nahles sei Fraktionsvorsitzende, und das bleibe sie auch, sagte der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, dem "Handelsblatt". SPD-Vize Ralf Stegner sagte der Zeitung: "Wer einen Funken Verstand hat, kämpft jetzt um jede Stimme für die SPD in Bremen, bei den Kommunalwahlen und für Europa." Ähnlich äußerte er sich im Radioprogramm SWR Aktuell.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte unter Berufung auf Fraktionskreise berichtet, der Bundestagsabgeordnete Martin Schulz habe seine Chancen für den Fall sondiert, dass Nahles das Amt der Fraktionsvorsitzenden abgibt. Nahles habe den früheren Kanzlerkandidaten daraufhin darauf angesprochen. Schulz habe Putschpläne bestritten, nicht aber grundsätzliche Überlegungen. Eine Fraktionssprecherin sagte, beide sprächen regelmäßig miteinander, über vertrauliche Gespräche werde grundsätzlich kein Auskunft gegeben.

Bereits seit Tagen heißt es aus den Kreisen der Abgeordneten, die Unzufriedenheit in Teilen der Fraktion sei groß. Ob im Fall von Wahlschlappen für die SPD am Sonntag aus der Fraktion heraus tatsächlich die Führungsfrage gestellt werde, sei aber unklar. Schließlich sei das Abschneiden der SPD bei den Wahlen auch nicht in erster Linie eine Angelegenheit der Fraktion. Regulär muss sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles im September in der Fraktion zur Wiederwahl stellen. Im Dezember soll auf einem Parteitag die Parteispitze neu gewählt werden.