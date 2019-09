Flensburg (dpa) - In der SPD heizen die starken Verluste bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen den Wahlkampf für den Parteivorsitz an. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange attackierte am Montag ihren Mitbewerber, Parteivize Olaf Scholz.

"Olaf Scholz sollte im Angesichte dieser Ohrfeige des Wählers sich wirklich fragen, ob er den Neuanfang symbolisieren und verantworten kann", sagte sie. "Manchmal ist es wichtiger, den Weg frei zu machen, anstatt dem Neustart im Weg zu stehen."

Die SPD brauche einen radikalen Umbruch und eine klare Neuausrichtung. "Ich stehe weiter zu meiner Ankündigung, dass wir die GroKo verlassen sollten, und denke, dass ein Neustart nur mit einer neuen Parteispitze mit unbelasteten Köpfen und einer anderen Regierungskoalition unter Beteiligung der SPD möglich ist."

