Gegen Schmuddel-Filmchen: Fünf Mütter wollen Pornos etwas entgegensetzen und starten ein Projekt. Sat 1 zeigt eine Doku darüber.

Berlin (dpa) l Pornos im Internet sind für die meisten jungen Menschen in Deutschland kinderleicht zu erreichen. Viele Kids sind erst elf oder zwölf, wenn sie das erste Mal Bilder sehen, die ein verstörendes Menschenbild zeigen. Oft geht es um sexuelle Gewalt oder lieblosen Gruppensex. Fünf Mütter wollen den Schmuddel-Filmchen auf den Smartphones etwas entgegensetzen und einen lebensnahen Film drehen – hinter der Kamera, nicht davor. Sie treten in der Sat.1-Doku "Mütter machen Porno" auf, die nach einem britischen Vorbild entstand und jetzt an zwei Mittwochabenden (20.15 Uhr) auf Sat.1 gezeigt wird.

"Egal wie provokant das klingt, dass wir als Mütter einen Porno drehen wollen", sagt Mutter Karina in die Kamera. "Wir möchten andere Mütter aufklären und vor allen Dingen auch unsere Kinder: Schaut euch nicht so etwas Grausames an, sondern wenn einen ordentlichen Porno."

"Für mich ist es einfach schlimm zu sehen, wie leicht Kinder gerade auch über Smartphones an Pornos gelangen", sagt Jasmine, 36 Jahre und Mutter von zwei Kindern. Mit vier Mitstreiterinnen macht sie sich an das Sexfilm-Projekt: "Mit Menschen, die aussehen wie du und ich, die sich auf Augenhöhe, leidenschaftlich und wertschätzend begegnen", wie Sat.1 das cineastische Vorhaben begeistert ankündigt.

Viele Hürden gilt es zu nehmen. Schließlich muss man nicht nur eine Storyline für den eigenen Erotikfilm entwickeln – man muss auch die Darstellerinnen und Darsteller finden. Nicht nur dabei kann man sich schnell in die Haare kriegen – allein schon bei der Frage: Was genau ist eigentlich "normal" bei Sex? Eines ist für die Mütter aber sofort klar: Eine übertriebene Traumfigur sollte keiner der Handelnden haben. Der Penis sollte nicht zu groß sein, dafür wünscht man sich die Dialoge lebensecht. Die Odyssee durch die Sexfilmbranche beginnt.

Der Zweiteiler zeigt an diesem und am nächsten Mittwoch den langen Weg zum Nacktfilm. Im Anschluss an die zweite Episode zeigt Sat.1 am 29. Juli um 22.20 Uhr ausgewählte Szenen des von den fünf Müttern produzierten Streifens "Vanilla X – Der Film", damit sich das TV-Publikum ein eigenes Bild vom Ergebnis machen kann. Die Zuschauer bekommen ihn allerdings nur in einer geschnittenen, den Vorgaben des Jugendschutzes entsprechenden und kommentierten Form zu