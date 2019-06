Die Polizei geht in Hongkong gegen Tausende Demonstranten vor, die den Legislativrat belagern.

Hongkong (dpa) l Die Polizei in Hongkong hat am Mittwoch (12. Juni) Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Tausende hatten den Legislativrat und umliegende Straßen belagert, um gegen das kontroverse Gesetz für Auslieferungen an China zu protestieren. Wegen der Blockade des Parlaments musste die zweite Lesung des Gesetzentwurfs auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden. Eigentlich wollte Regierungschefin Carrie Lam das Gesetz bereits nächste Woche Donnerstag endgültig durch die Peking-treue Mehrheit im Legislativrat in dritter Lesung absegnen lassen.