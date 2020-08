Hat in seinem Team einen Corona-Fall zu beklagen: Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk. Foto: Matthias Balk/dpa Matthias Balk

Plouay (dpa) - Nach einem Corona-Fall im Team hat der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe seine Mannschaft beim Eintagesrennen Bretagne Classic zurückgezogen. Das teilte die Mannschaft mit.

Um welchen Fahrer es sich handelt, ist unklar. Allerdings gehörte keiner der Fahrer, die bei dem Rennen starten sollten, der Mannschaft für die Tour de France an.

"Wir haben den positiven Befund heute Morgen erhalten und sofort reagiert. Das Team kann an dem Rennen nicht teilnehmen. Alle Teammitglieder, die direkten Kontakt zu dem Fahrer hatten, werden sich entsprechend behördlicher Vorgaben in Selbstisolation begeben. Der betroffene Fahrer ist asymptomatisch und zeigt keinerlei Krankheitsanzeichen", sagte Bora-Teamarzt Jan-Niklas Droste. Zu den sieben Fahrern, die in der Bretagne starten sollten, gehörte auch der Deutsche Marcus Burghardt.

"Wenn man einen Kranken im Team hat, und eigentlich fühlt er sich nicht krank, dann ist das eine blöde Situation. Mir tut die ganze Mannschaft leid. Alle haben sich vorbereitet, auf das Rennen gefreut und einen großen Aufwand betrieben, nach Westfrankreich zu reisen. Dann wird die Mannschaft kurz vor dem Start rausgenommen", sagte Teamchef Ralph Denk der Deutschen Presse-Agentur. Er sei gespannt auf die Nachtestung. "Sollte es wirklich der Verdacht sein, dass es falsch-positiv ist, würde es mich maßlos ärgern."

