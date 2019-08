Alkmaar (dpa) - Radsportlerin Lisa Klein hat bei den Straßen-Europameisterschaften im niederländischen Alkmaar ihre zweite Silbermedaille im Einzelzeitfahren geholt.

Die 23 Jahre alte Saarbrückerin musste sich am Donnerstag nach 22,4 Kilometern in 28:59 Minuten lediglich der niederländischen Titelverteidigerin Ellen van Dijk (28:07) geschlagen geben. Bronze sicherte sich mit Lucinda Brand eine weitere Niederländerin. Mieke Kröger aus Bielefeld wurde Sechste.

"Es war mein erstes internationales Zeitfahren in der Eliteklasse und ich bin glücklich über die Silbermedaille. Es war dann doch noch ein ganzes Stück zu Ellen", bilanzierte die deutsche Zeitfahrmeisterin Klein nach dem Rennen.

Für das erste Gold für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hatte zuvor Hannah Ludwig gesorgt. Die 19-Jährige aus Traben-Trarbach gewann in einer Zeit von 29:20 Minuten das Zeitfahren der U23. "Wahnsinn, in meinem ersten Jahr in der U23-Klasse gleich der Titel. Ich bin so glücklich", sagte Ludwig. Klein und Kröger hatten am Mittwoch bereits EM-Silber in der Mixed-Staffel gewonnen.

Am Nachmittag kämpfen die BDR-Starter Jasha Sütterlin und Marco Mathis bei den Männern im Kampf gegen die Uhr um europäisches Edelmetall.

Webseite der Straßenrad-EM 2019