Macclesfield (dpa) - Giro d'Italia-Sieger Richard Carapaz wechselt zum Radsportteam Ineos. Der Radprofi aus Ecuador hat nach Angaben seines neuen Arbeitgebers einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der von der Saison 2020 an gültig ist.

Der 26-Jährige vom spanischen Movistar-Rennstall hatte in diesem Jahr erstmals den Giro gewonnen. Da er derzeit verletzt ist, fährt Carapaz nicht bei der Spanien-Rundfahrt mit. Er laboriert noch an den Folgen einer Sturzverletzung von einem Kriterium in den Niederlanden, wo er sich eine Schulterprellung und Hautabschürfungen zugezogen hatte.

