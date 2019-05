Berlin (dpa) - Der 102. Giro d'Italia findet ohne den amtierenden Straßenrad-Weltmeister Alejandro Valverde statt. Der 39 Jahre alte Spanier sagte seinen ursprünglich geplanten Start bei der am Samstag (11. Mai) in Bologna beginnenden Italien-Rundfahrt acht Tage vor dem Auftakt ab.

Das teilte Valverdes spanischer Movistar-Rennstall mit. Die Folgen eines Sturzes des spanischen Altmeisters beim Training vor dem Ardennenklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich am vergangenen Wochenende machten einen Start bei der ersten großen Landesrundfahrt des Jahres unmöglich. So wurde bei Untersuchungen ein Ödem im Kreuzbein Valverdes festgestellt. "Es ist ärgerlich, an einem Rennen wie dem Giro nicht an den Start gehen zu können. Aber ich muss auf meinen Körper hören und mich zu 100 Prozent erholen, um den Rest der Saison bestmöglichst bestreiten zu können", twitterte Valverde.

Der diesjährige Giro startet am 11. Mai mit einem 8,2 Kilometer langen Bergzeitfahren in Bologna und endet nach 21 Etappen und insgesamt 3518,5 Kilometern in Verona.

Valverde-Tweet (spanisch)

Mitteilung Team Movistar (englisch)

Webseite Giro d'Italia (englisch)

Fahrerprofil Valverde bei ProCyclingStats