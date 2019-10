Der deutsche Bahnradsportler Domenic Weinstein verpasst in Appeldoorn die Titelverteidigung. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Jens Büttner

Apeldoorn (dpa) - Domenic Weinstein aus Villingen hat bei den Bahnradsport-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn die Titelverteidigung in der 4.000-Meter-Einerverfolgung verpasst.

Der Vize-Weltmeister unterlag im Finale in 4:15,918 Minuten dem Franzosen Corentin Ermenault (4:14,358) und holte Silber. Die Bronzemedaille ging an den Leipziger Felix Groß, der im Rennen um Platz drei in 4:13,240 Minuten den Schweizer Stefan Bisseger (4:13,776) besiegte.

Homepage Veranstaltung