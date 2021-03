Staubtücher schnitten im Test insgesamt besser ab als Staubwedel. Symbolfoto: Christin Klose/dpa

Wer Staub entfernen will, findet im Handel eine große Auswahl an Tüchern und Staubwedeln. Doch welche Produkte eignen sich am besten?

Berlin (dpa) l Staubwischen gehört zu den Tätigkeiten im Haushalt, bei denen sich schnell Erfolge zeigen. Im Idealfall sind mit einem Handstrich verstaubte Oberflächen wieder sauber. Aber nur, wenn Putztuch oder Staubwedel den Schmutz gut aufnehmen und halten. Und das können laut Stiftung Warentest längst nicht alle überzeugend. Nur wenige der getesten Staubwedel mit Griff konnten überzeugen, wie die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "test" (4/2021) zeigt. Besser schnitten die Mikrofasertücher ab. Doch weder die Tücher, noch die Wedel bekamen im Test die Gesamtnote "sehr gut". Waschbare Tücher sind langlebiger Immerhin: Bei den sechs getesteten Mikrofasertüchern bekamen alle die Note "gut". Bei den zehn getesteten Staubwedeln mit Griff schnitten nur zwei mit der Bewertung "gut" ab – Duster Staubmagnet Kit von Swiffer (1,7) sowie Plumer StaubXpress von Pronto (1,9). Fünf der zehn Staubwedel erhielten die Note "ausreichend", drei "mangelhaft". Die Tester betrachteten auch die Ökobilanz der Produkte: Einweg-Staubwedel schnitten dabei mit ihrem recht hohem Materialverbrauch am schlechtesten ab. Im Test gab es auch vier waschbare Mehrwegprodukte – ein Staubwedel mit Griff sowie drei Tücher. Einige der waschbaren Tücher sind auf den ersten Blick teurer. Aus Sicht der Warentester lohnen sie sich aber, weil sie langlebig, und damit nachhaltig sind – auch nach 50 Wäschen nahmen sie den Staub gut auf. Die Tester raten: Die Tücher bei 40 Grad am besten ohne Bleiche mit einem Farbwaschmittel zu reinigen und auf der Leine zu trocknen.

