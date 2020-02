Etwas Husten bedeutet noch kein Corona. Benedklich wird es erst, wenn der Huster vorher in China oder Italien Urlaub gemacht hat. Foto: dpa

In Deutschland gab es noch nicht viele Fälle der COVID-19-Erkrankung. Kann man diese aber einfach so erkennen?

Magdeburg l Seit einigen Wochen zieht jedes Husten verdächtige Blicke auf sich. Schließlich könnte es keine normale Krankheit sein, sondern COVID-19 - die aktuelle Epidemie, mit der China und Italien zu kämpfen haben, während Deutschland sich für das Schlimmste wappnet. Rational ist die Angst in den meisten Teilen des Landes noch nicht, trotzdem wird man schnell verdächtig. Lässt sich aber genau sagen, ob jemand krank ist?

Symptome sind leicht erkennbar und nutzlos

Es gibt ein paar Zeichen, die auf eine Infektion hinweisen. Das Problem bei denen ist jedoch: Keines davon ist einzigartig. Erkrankte zeigen Symptome wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen oder Fieber, vielleicht sogar Durchfall. Das tritt bei einer gewöhnlichen Grippe aber auch auf, und die feiert in der kalten Jahreszeit Saison.

Ob man von einer Erkrankung an COVID-19 ausgehen kann, ist also von ganz anderen Faktoren mitabhängig: Von den Personen, mit denen man Kontakt hatte, und von den Gebieten, in denen sie oder man selbst sich aufgehalten haben.

Wer in letzter Zeit in Risikogebieten wie aktuell China oder Italien war, lief dabei Gefahr, ein ungewolltes Andenken aus dem Urlaub oder der Arbeitsreise mitzunehmen. Die höhere Verbreitung des Coronavirus in diesen Ländern bedeutet eine höhere Infektionsgefahr, auch wenn mögliche Symptome vielleicht erst später auftreten.

Gesundheitsamt hilft weiter

Die Gefahr besteht auch für Kontaktpersonen, erst über diese beiden Wege ist COVID-19 aus den chinesischen Landesgrenzen gekommen. Das Landesamt für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt empfiehlt jeglichen Rückkehrern aus den Risikogebieten, sich bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt oder Hausarzt zu melden - auch, wenn sie noch keine Symptome aufzeigen.

In Verdachtsfällen werden Speichelproben in mehrstündigen Tests auf eine Infektion geprüft. Fällt der Test positiv aus, werden die Infizierten für 14 Tage unter Hausquarantäne gestellt, um die Inkubationszeit abzuwarten und Protokoll über den Verlauf der Krankheit zu führen.