Schulabgänger stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Ausbildung oder Studium? Experten geben im Volksstimme-Telefonforum Tipps.

Magdeburg (vs) l Welcher Beruf passt zu mir? Wie finde ich meinen Traumberuf? Welches Studium ist für mich richtig? Wie kann ich mein Studium finanzieren? Wie bewerbe ich mich für ein freiwilliges Jahr? Wie komme ich an ein duales Studium? Und kann ich mich nach einer Berufsausbildung weiterbilden?

Wer sich für Ausbildung, Studium und BAföG interessiert, für alles, was nach der Schule wichtig ist, kann am Dienstag, 18. Juni 2019, Volksstimme-Experten am Leser-Telefon fragen. Sie verraten, wie man den passenden Ausbildungsberuf oder Alternativen findet und geben Tipps, was zu unternehmen ist, wenn es mit dem Wunschberuf nicht klappt. Die Experten geben auch Hinweise zu finanziellen Fördermöglichkeiten und Zuschüssen für die Ausbildung.

Es stehen Karsten Bieler, Teamleiter der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Magdeburg, Katja Zimmerhöcker, Aus- und Weiterbildungsberater, Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Silke Handschuck, Ausbildungsberaterin bei der Handwerkskammer Magdeburg, und Matthias Eckert, stellvertretender Leiter der Abteilung Ausbildungsförderung, Studentenwerk Magdeburg, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Rufen Sie am Dienstag, 18. Juni 2019, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0391/532970 an.