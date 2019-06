Höchste Zeit für eine Bewerbung: Experten beantworten im Telefonforum Fragen zu Ausbildung, Studium und Berufen.

Magdeburg (vs) l Gleich, ob Ausbildung oder Studium, jetzt ist es höchste Zeit, sich zu bewerben. Das bestätigten Karsten Bieler von der Agentur für Arbeit Magdeburg, Katja Zimmerhöcker von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Silke Handschuck von der Handwerkskammer Magdeburg und Matthias Eckert vom Studentenwerk Magdeburg.

Meine zwei Enkel besuchen die 11. Klasse und wissen noch nicht ganz genau, für welches Studium und für welche Ausbildung sie sich nach der Schule bewerben sollen. Wozu raten Sie?

Ihre Enkel könnten sich jetzt schon bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit anmelden. Dort besteht überdies die Möglichkeit, am studienfeldbezogenen Auswahltest teilzunehmen, um ihre Berufs- oder Studienentscheidung zu überprüfen. Ihre Enkel sollten sich möglichst schon jetzt für eine Beratung bei der Agentur für Arbeit anmelden.

Kann mein Sohn trotz nur ausreichender Mathematiknote einen Ausbildungsplatz als Fachinformatiker in Magdeburg finden?

Noch bieten einige Betriebe in Magdeburg Ausbildungsplätze an. Ihr Sohn sollte ein freiwilliges Praktikum anbieten, um zu versuchen, die nur ausreichende Mathematiknote durch persönliches Engagement und Leistung wettzumachen.

Wie viel Eigenkapital darf ich haben, wenn ich studentisches Bafög beantrage?

Der Freibetrag ab dem Wintersemester 2019/2020 liegt bei 8200 Euro, was darüber ist, wird für die Bemessung des studentischen Bafög angerechnet.

Wo finde ich ein duales Studium im sozialen Bereich? Gibt es schulisches BAföG für eine Ausbildung zum Erzieher?

In Sachsen-Anhalt bieten Hochschulen überwiegend duale Studiengänge im technischen Bereich an. Für eine schulische Ausbildung können Sie einen Antrag auf Bafög beim Amt für Ausbildungsförderung der Stadt oder des Kreises stellen.

Mein Sohn beginnt seine Ausbildung zum Sozialassistenten und muss zwischen Stendal und Wolmirstedt zur Berufsfachschule fahren. Kann er einen Fahrkostenzuschuss erhalten?

Bitte wenden Sie sich an das Landesschulamt, dort können Sie unter Umständen einen Antrag auf einen Zuschuss stellen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Schwierigkeiten während der Ausbildung im Unternehmen habe?

Bitte führen Sie immer zuerst mit Ihrem Ausbilder oder mit dem Betriebsinhaber ein Gespräch, um Mängel aufzuzeigen und diese abzustellen. Bitte kündigen Sie nicht gleich den Ausbildungsvertrag. In den meisten Fällen kann mit Hilfe eines Gesprächs ein bestehendes Problem gelöst werden. Wenn dies erfolglos bleibt, können Sie sich vertrauensvoll an den für Sie zuständigen Ausbildungsberater Ihrer Kammer wenden. Dieser wird versuchen, Ihre Schwierigkeiten zu beseitigen, um Ihnen eine erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen.

Was kann ich als Betrieb veranlassen, um neue Auszubildende zu gewinnen?

Ein gutes Betriebsklima ist dort zu finden, wo ein häufiger offener Dialog zwischen Betriebsinhaber und Auszubildenden stattfindet. Überdies eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Dies schätzen junge Menschen mitunter mehr als eine höhere Ausbildungsvergütung.

Kann sich meine Tochter für eine Ausbildungsstelle erst bewerben, nachdem sie ihr Abschlusszeugnis erhalten hat?

Nein, schon weitaus früher, am besten ein Jahr vor Ausbildungsbeginn. Je nach Branche sollte sie sich aber mindestens ein halbes Jahr vorher bewerben. Ihre Tochter hat aber auch jetzt noch Chancen, denn die Betriebe in der Region suchen Auszubildende in vielen Berufen. Überdies können leistungsbereite und qualifizierte junge Menschen nach erfolgreicher Ausbildung und praktischer Tätigkeit später sogar einen Betrieb übernehmen.

Ich habe mich bereits bei einem Ausbildungsunternehmen beworben, aber der Betrieb hat mir noch nicht geantwortet. Was nun?

Bitte rufen Sie spätestens zwei bis vier Wochen im Betrieb an, nachdem Sie Ihre Bewerbungsunterlagen abgeschickt haben. Fragen Sie, ob Ihre Bewerbung eingegangen ist. So zeigen Sie Ihr Interesse an der Bewerbung und am Betrieb. Bitte fragen Sie, ob noch Unterlagen fehlen, und bitte erkundigen Sie sich, wann Sie mit einer Entscheidung rechnen können.

Ich habe bereits von einem Betrieb eine Zusage für eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel erhalten. Kann ich mich noch für ein anderes Unternehmen entscheiden?

Sie sollten sich aus Gründen der Fairness gegenüber dem ersten Ausbildungsunternehmen und Ihren Mitbewerbern für eine Ausbildung entscheiden. Bitte unterrichten Sie das erste Ausbildungsunternehmen umgehend über Ihre mögliche neue Entscheidung. Denken Sie bitte daran, dass auch die Betriebe berechtigt sind, eine Zusage zurückzunehmen oder einen Ausbildungsvertrag jederzeit ohne Angaben von Gründen vor Ausbildungsbeginn zu kündigen.

Mein Sohn interessiert sich für eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Hat dieser Beruf trotz der zukünftigen Industriefertigung 4.0 noch Sinn?

Ja, denn Zerspanungsmechaniker arbeiten mit moderner CNC-Technik. Sie richten mit Hilfe computergesteuerten CNC-Maschinenprogrammen Dreh-, Schleif- und Fräsmaschinen ein. Nach der Ausbildung ist Ihr Sohn nicht nur in seinem Ausbildungsbetrieb eine qualifizierte Fachkraft, sondern auch gut auf dem Arbeitsmarkt aufgestellt, auch um bei Ausfällen und Wartungsarbeiten der automatischen Steuerung eingesetzt zu werden. Überdies erfährt Ihr Sohn eine ständige Weiterbildung. Eine berufliche Alternative ist die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker im Handwerk. Feinwerkmechaniker setzen ebenfalls CNC-Technik ein, fertigen Präzisionsbauteile für Maschinen und Geräte und verwenden elektronische Mess- und Regelkomponenten.

Wie bewerbe ich mich für eine Ausbildung zum Metallbauer?

Bitte bringen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bei den ausbildungsberechtigten Betrieben am besten persönlich vorbei und bieten Sie auch jetzt noch ein freiwilliges kurzes Praktikum an, um Ihre Fertigkeiten und Ihr Engagement zu zeigen. Für das Unternehmen ist außerdem wichtig, ob Sie in das Team der Mitarbeiter passen.

Welche Unterstützung kann ich erhalten, wenn ich Probleme mit dem Berufsschulunterricht habe?

Bitte beantragen Sie bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit kostenlose ausbildungsbegleitende Hilfe. Mittels des individuellen Nachhilfeunterrichts in kleinen Gruppen, der nach der Berufsschule oder nach der Arbeitszeit stattfindet, können Sie dem Unterricht in der Berufsschule nachkommen.

Ich plane, mein Studium nicht weiter fortzuführen. Was kann ich unternehmen?

Vereinbaren Sie bitte nach Möglichkeit immer umgehend einen Termin mit der Studien- und Berufsberatung der Agentur für Arbeit (Tel. 0800 4 5555 00), ggf. auch mit der Zentralen Studienberatung Ihrer Hochschule, um eine Entscheidungshilfe zu erhalten. Falls Sie kein anderes Studium beginnen möchten, könnte für Sie auch eine duale Ausbildung in Betracht kommen. Die Betriebe in der Region sind grundsätzlich an Bewerbungen von Studienaussteigern interessiert.

Wann muss ich das Bafög-Darlehen zurückzahlen?

Sie müssen den Darlehens-Anteil an Ihrem Bafög fünf bis sechs Jahre nach Ende Ihres Studienabschlusses zurückzahlen. Jedoch ist die Höhe der Rückzahlung des Darlehensanteils auf 10.010 Euro begrenzt.

Kann ich mein Studienfach mit Hinblick auf die Bafög-Förderung wechseln?

Bis zum Beginn des vierten Fachsemesters ist es auch als Bafög-Bezieher möglich, das Studienfach aus wichtigem Grund zu wechseln, ohne dass Ihnen finanzielle Nachteile entstehen. Sie müssen jedoch den Fachwechsel unverzüglich umsetzen.