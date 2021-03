Der Weg in den Hochschul-Hörsaal steht auch Bewerberinnen und Bewerbern ohne Abitur oder Fachabitur offen. Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa/dpa

Rund 8000 Studiengänge in Deutschland kann man auch ohne Abitur studieren. Welche das sind hängt ganz von der Hochschule ab.

Gütersloh (dpa) l Ein Studium ohne Abitur ist in Deutschland zwar grundsätzlich an jeder Hochschule möglich, aber nicht in jedem Fach. Darauf weist das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hin.

Etwa 8000 der insgesamt 20 000 Studiengänge stünden auch Menschen ohne Abitur oder Fachabitur offen. Welche Studiengänge dies sind, hängt immer von der eigenen beruflichen Qualifikation und den Regeln vor Ort ab. Denn Zulassungsbedingungen, Zulassungsverfahren und die gesetzlichen Regelungen für beruflich Qualifizierte unterscheiden sich je nach Bundesland und zum Teil auch unter den Hochschulen.

Interessierte müssen sich deshalb immer individuell zu ihrem Wunschstudiengang informieren. Einzelheiten erfahren sie meist direkt auf den Hochschul-Webseiten und bei den Studienberatungen vor Ort. Viele Fragen zum Thema hat das CHE in einem PDF zusammengefasst.