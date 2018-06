Smartphones laufen mit zunehmender Betriebsdauer immer langsamer. Hier einige Tipps, um dem entgegenzuwirken.

Hannover (dpa) l Das Smartphone ruckelt, Apps laden nicht mehr so schnell, das Gerät erscheint langsamer: Wer sein Telefon schon längere Zeit besitzt, kennt diese Probleme. Und dafür gibt es mehrere Erklärungen. Zum einen: „Das Betriebssystem wird bei Updates an die neueren Modelle angepasst und nicht an die alte Hardware“, erklärt Alexander Spier von der Fachzeitschrift „c‘t“. Updates nicht aufzuspielen, sei aber schlecht: Dann riskiert man Sicherheitslücken.

Auch ein voller Speicher verlangsamt das Smartphone. Spier rät Android-Nutzern dazu, den Cache-Speicher für alle Apps zu löschen. „Da wird erst einmal viel Platz frei.“ Den Puffer-Speicher kann man auch App für App entleeren, in den jeweiligen Einstellungen. iOS dagegen erlaubt keinen manuellen Zugriff auf den Cache. Hier kann man nur die App deinstallieren und neu installieren. Es sollten immer mindestens rund zehn Prozent Speicherplatz frei sein, damit das Smartphone einigermaßen flüssig läuft.

Gut möglich, dass diese Maßnahmen nur kurzzeitig Abhilfe schaffen. Der radikalere Weg ist ein Zurücksetzen des Smartphones auf den Werkzustand. „Das ist ein harter Schritt, macht das Gerät aber häufig wieder schneller“, sagt Spier. Es dauere dann drei bis vier Stunden, das Gerät wieder neu aufzusetzen. „Wie lange der positive Effekt dann vorhält, ist offen.“ Zudem müssen vorher die Daten gesichert, also zum Beispiel Fotos auf den Computer übertragen werden. Wer etwa bei Whatsapp die Gesprächsverläufe nicht verlieren möchte, muss diese gesondert sichern. „Das ist mit etwas Aufwand verbunden.“ Außerdem ratsam: Apps deinstallieren, die man nicht braucht.