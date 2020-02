Seit 2015 ist der Dieselskandal im öffentlichen Fokus. Käufer von Dieselautos können sich im Zuge des Dieselskandals Hoffnungen auf eine ...

Dresden (dpa) l Wer nach dem Bekanntwerden ein Auto mit Schummelsoftware kaufte, hat kaum Chancen auf Schadenersatz. Das zeigt nun ein Urteil des Oberlandesgerichts Dresden (Az.: 9 U 2067/18), auf das die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.

Der Fall: Im Juni 2016 kaufte ein Mann einen VW, der mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgerüstet war. Zu diesem Zeitpunkt war der Dieselskandal seit mindestens einem halben Jahr bekannt und ebenso die Tatsache, dass VW die Zulassungsvorschriften nur über ein Softwareupdate der Fahrzeuge würde einhalten können.

Der Käufer klagte dennoch auf Schadenersatz – ohne Erfolg. Denn das Gericht erkannte keinen Anspruch darauf. Zum Zeitpunkt des Kaufs habe das Fahrzeug zwar aufgrund der unzulässigen Abschalteinrichtung nicht den Zulassungsvorschriften entsprochen. Und der Verkäufer habe den Kunden auch nicht explizit darauf hingewiesen.

Doch war seit Ende 2015 – also mindestens ein halbes Jahr vor dem Kauf – absehbar, dass letztlich keine Stilllegung der Fahrzeuge drohen würde. Denn durch ein Software­update würde der Hersteller Volkswagen durchaus in der Lage sein, die Zulassungsvorschriften einzuhalten. Davon hätte auch der Mann gewusst und trotzdem gekauft. So sei es ihm letztlich nicht darauf angekommen, ob das Auto vom Dieselskandal betroffen sei oder nicht.

Der Mann sei mit dem Kauf kein besonderes Risiko eingegangen. Diese Einschätzung hätten außerdem viele Käufer geteilt. Denn auch nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals seien davon betroffene Gebrauchtfahrzeuge weiterhin vielfach bundesweit gekauft worden.