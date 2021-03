Diese Animation der sich duellierenden Dinosaurier im North Carolina Museum of Natural Sciences soll verdeutlichen, in welcher Position die Dinosaurier damals zusammen begraben wurden. Foto: North Carolina Museum of Natural Sciences/VisitNC.com/dpa-tmn

Ein Dinosaurier-Duo in North Carolina, eine Felsengräberstadt in der Wüste der arabischen Halbinsel und Napoleon-Gedenken in der Champagne: Neuigkeiten aus der Welt des Reisens.

Raleigh (dpa/tmn) - Ganz besondere Dinosaurier-Fossilien bekommen Reisende im kommenden Jahr im US-Bundesstaat North Carolina zu sehen: Duelling Dinosaurs, die Skelette eines Tyrannosaurus Rex und eines Triceratops, die vor 67 Millionen Jahren vermutlich während eines Kampfes gemeinsam begraben wurden. Das Gerippe des Tyrannosaurus ist nahezu vollständig erhalten. Ab 2022 werden die Fossilien dauerhaft im Museum of National Science in der Stadt Raleigh zu sehen sein, teilt das Tourismusbüro North Carolinas mit. Oasenstadt in Saudi-Arabien öffnet sich für internationale Besucher Al-Ula (dpa/tmn) - Die Oasenstadt Al-Ula in Saudi-Arabien ist für internationale Reisende leichter erreichbar. Ab sofort sei der Al-Ula International Airport für den internationalen Flugverkehr zugelassen, so die Royal Commission for AlUla. Durch einen Umbau wurde die jährliche Kapazität um 300 Prozent auf 400 000 Passagiere erhöht. Nahe Al-Ula liegen die Ruinen der antiken Felsengräberstadt Hegra, die zu den Top-Sehenswürdigkeiten Saudi-Arabiens zählt. Das Land öffnet sich derzeit stärker für den Tourismus. Champagne gedenkt Napoleon mit Ausstellungen Brienne-le Château (dpa/tmn) - Die Champagne lockt zum 200. Todestag von Napoleon am 5. Mai mit Kulturveranstaltungen und Ausstellungen. Zentrum des Gedenkens ist die Stadt Brienne-le Château, in der Napoleon Bonaparte (1769-1821) als Kind und Jugendlicher lebte. So sei das Napoleon-Museum in einer ehemaligen königlichen Militärschule frisch renoviert worden, informiert Aube en Champagne Tourisme. Vom 27. Mai bis 19. September zeigt das Haus besondere Stücke der Napoleon-Sammlung, darunter sein Feldbett von 1814. Auch das Schloss der kleinen Stadt werde an einigen Tagen ausnahmsweise zu besichtigen sein. Informationen gibt es online (auf Französisch). © dpa-infocom, dpa:210309-99-750758/3 Duelling Dinosaurs / Museum of National Science Infos zu Napoleon-Veranstaltungen (Französisch) Bilder Spitze Zähne: Fossil des Tyrannosaurus Rex. Foto: Matt Zeher/VisitNC.com/dpa-tmn

Die antike Felsengräberstadt Hegra liegt nahe der Wüstenstadt Al-Ula - der dortige Flughafen empfängt jetzt auch internationale Reisende. Foto: Royal Commission for...

