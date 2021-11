11,5 Millionen Euro EU-Geld für Feuerwehrhäuser auf dem Land

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt stehen rund 11,5 Millionen Euro EU-Mittel für die Förderung von Feuerwehrhäusern in ländlichen Gemeinden und Ortsteilen zur Verfügung. Mit dem Geld könnten Neubauten, Umbauten und Erweiterungen in Einheits- und Verbandsgemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern gefördert werden, teilte das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mit.

Auch für Löschwasserteiche und -brunnen sowie Zisternen gebe es Geld. Der Fördersatz betrage 100 Prozent. Planungskosten, Möbel und Inventar, der Kauf eines Grundstücks und die Umsatzsteuer seien jedoch nicht förderfähig.

Die Antragsunterlagen sollen laut Ministerium bis Mitte Dezember veröffentlicht werden. Die Anträge könnten bis zum 31. März 2022 gestellt werden. Die geförderten Vorhaben müssen bis zum 30. Juni 2025 abgeschlossen sein.