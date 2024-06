17-Jährige aus Burg will sich in Berlin zum Sieg reden

Burg/Berlin/VS. - Adanica Kühne redet gerne. Das sei ihre Stärke, zu reden und zu diskutieren. Und das am liebsten vor und mit Menschen, die das ebenso gerne tun. Diese Möglichkeit bekommt sie bei dem bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“. Über 200.000 Schülerinnen und Schüler loten hier Pro und Contra zu gesellschaftlichen Fragen aus, die aktuell für Aufregung sorgen. Als Landessiegerin ihrer Altersgruppe vertritt Adanica beim Bundesfinale in Berlin nicht nur ihre Schule, das Burger Roland-Gymnasium, sondern auch das Bundesland. Ihr Ziel hat sie vor Augen: „Natürlich möchte ich gewinnen“, sagt die 17-Jährige entschlossen.

Vorbereitung ist alles

Seit Montagabend bereite sich Adanica bereits auf die vorgegebenen Themen in Berlin vor. Unter anderem die Wiedereinführung der Wehrpflicht nach schwedischem Vorbild werde diskutiert. Worauf es beim Debattieren ankomme, weiß Adanica: „Wenn man nach vorne geht und vor den Menschen steht, erstmal ankommen, durchatmen, allen in die Augen schauen.“ Die alltäglichen Schulaufgaben muss Adanica trotz erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb schaffen. „Ich glaube, manche unterschätzen auch diesen Aufwand, sich die Themen zu erarbeiten, die Reden zu schreiben“, erklärt Adanica. Das sei manchmal schwierig.

Obwohl sie die Abläufe durch den Landeswettbewerb kenne, sei die 17-Jährige nervös. „Es kommen viele berühmte Persönlichkeiten, die man vielleicht sonst nur im Fernsehen sieht“, sagt Adanica. Das regionale Finale konnte sie für sich entscheiden, dennoch fährt die Schülerin mit gemischten Gefühlen nach Berlin. „Ich glaube, keiner hat gedacht, dass ich das gewinnen kann“, sagt sie zu ihrem Landessieg. „Ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, gewinnen wird schwer.“ Doch auch wenn es nicht für den Sieg reichen sollte, werde Adanica die Erfahrung niemals vergessen und vor allem Spaß an der ganzen Sache haben.

Spaß und Erfahrungswerte

Sie habe bereits vieles lernen können. „Mehr auf den anderen eingehen. Ich glaube, das ist auch was, das einfach fehlt.“ Die Schülerin denke häufiger darüber nach, was andere sagen. Die Begeisterung für das Debattieren und den Wettbewerb steht der Schülerin ins Gesicht geschrieben. Denn: Es mache ihr Spaß, vor Politikern und vielen Menschen zu stehen und zu diskutieren. „Ich liebe es. Und ich liebe es, wenn mir die Menschen auch dabei zuhören.“ „Jugend debattiert“ ist für Adanica wichtig. „Die Debatte ist einfach so unterschätzt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo viel mehr debattiert werden sollte, weil es auch zu unserer Kultur gehört, zur Politik, zur Demokratie.“

Aktuell breche das in ihren Augen immer mehr weg, weil es nur verhärtete Fronten gebe. „Das ist bei einer Debatte nicht so“, sagt die 17-Jährige. Zwar stehen sich auch hier zwei Seiten gegenüber, „aber man geht immer aufeinander ein“. Den ersten Schritt in Richtung Bundessieg kann Adanica bereits in den Vorrunden machen. Das große Finale der besten vier Debattierer wird auf www.jugend-debattiert. de übertragen. Es findet um 11 Uhr statt.