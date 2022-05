Einbrecher auf der Anklagebank: Opfer klagen über psychische Folgen

Eisleben/Halle/MZ - Im Prozess gegen einen 40-jährigen Eisleber, der wegen diverser Einbruchsdiebstähle und Betrugsdelikte angeklagt ist, haben am dritten Verhandlungstag mehrere Geschädigte über die Folgen der Tat in ihrem Haus gesprochen. „Ich bin immer noch fix und fertig“, sagte eine 55-Jährige, in deren Wohnhaus in Eisleben im März 2020 eingebrochen wurde.