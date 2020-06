Der CSD in Halle kann dieses Jahr nicht stattfinden. Symbolbild: Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) in Halle wird wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Halle (dpa) l Die Veranstalter – die AIDS-Hilfe Halle und der Verein lebensart – begründeten die Absage am Mittwoch in einer Stellungnahme mit Verweis auf die Infektionsgefahr durch das Coronavirus und auf die Auflagen der Behörden: Man könne und wolle unter diesen Umständen keine Großveranstaltung ausrichten. Stattdessen möchten die Veranstalter in der "Pride Week" (Woche des Stolzes) Ende Juli eine Vielzahl kleinerer Veranstaltungen ausrichten.

Sie verweisen außerdem auf eine öffentliche Aktion am 12. September. Der CSD ist das größte Fest der LGBTQ-Community (englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und queer) und wird jährlich in Städten überall auf der Welt gefeiert.