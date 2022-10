Familie Kalashyan aus Bernburg - Mutter darf in Deutschland bleiben

Kurz vor Ostern 2021 sollte die Familie Kalashyan aus Bernburg nach Armenien abgeschoben werden. Jetzt steht fest: Die Mutter darf in Deutschland bleiben - und hofft auf ein Wiedersehen mit ihrer Familie.

Alexander Kalashyan aus Bernburg sitzt weiter mit seinem Vater in Armenien fest.

Bernburg/MZ - Es ist nicht nur ein Stein, der ihr vom Herzen fiel, sondern wohl ein tonnenschwerer Brocken, als die Härtefallkommission das Urteil sprach. „Zeytun Chatoyan darf in Deutschland bleiben“, sagt Johannes Lewek, Pfarrer der Bernburger Talstadtgemeinde und fasst dabei das Ergebnis zusammen, zu dem die Härtefallkommission im Fall der Armenierin, die seit vielen Jahren in Bernburg lebt, gekommen war. „Damit sind wir einen deutlichen Schritt weiter“, sagt Pfarrer Lewek, zu dessen Kirchengemeinde in der Bernburger Talstadt die Familie gehört.