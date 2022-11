Weihnachtsmarkt in Bernburg 2022: Alle Infos zum „Heele-Christ-Markt“

Halle (Saale)/DUR - Der Weihnachtsmarkt in Bernburg, der auch „Heele-Christ-Markt“ genannt wird, berginnt am 22. November. Auf die Besucher warten zahlreiche Buden, in denen weihnachtliche Geschenke, Glühwein oder leckere Speisen verkauft werden.

Wann findet der „Heele-Christ-Markt“ in Bernburg statt?

Eröffnung: 24. November 2022

Ende: 21. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten des „Heele-Christ-Markt“

Sonntag bis Donnerstag 11 Uhr bis 20 Uhr

Freitag bis Samstag 11 bis 21 Uhr

Wo findet der Bernburger „Heele-Christ-Markt“ statt?

Die festlich geschmückten Buden des Weihnachtsmarkts befinden sich auf dem Karlsplatz in der Innenstadt von Bernburg. Die Anschrift lautet: Karlsplatz, 06406 Bernburg (Saale).

Parkmöglichkeiten rund um den Weihnachtsmarkt in Bernburg

Direkt am Karlsplatz in Bernurg befinden sich zwei Parkplätze, auf denen Besucher des Weihnachtsmarktes ihr Auto abstellen können. Die Tiefgarage direkt am Karlsplatz bietet sich ebenso für Besucher mit Auto an.

„Heele-Christ-Markt“: Programm und Angebote

Am Freitag, den 25. November 2022, wird der Weihnachtsmarkt mit dem Einzug des „Heele Christ“, seines Gefolges und der Bernburger Rosenkönigin offiziell eröffnet. Der Einzug wird musikalisch vom „Spielmannszuges Bernburg 1902 e. V.“ begleitet. Anschließend werden die Besucher begrüßt.

Neben zahlreichen festlich geschmückten Buden hat der „Heele-Christ-Markt“ in Bernburg einiges an Programm zu bieten. Das musikalische Angebot reicht von Ventura Fox Unplugged bis zum Zöllner Männer-Chor e.V.

Es gibt darüber hinaus Mitmachtheater für die kleinsten Gäste des Weihnachtsmarktes sowie zahlreiche Auftritte, wie den der Kita Löwenzahn oder den der Cheerleader des BSC Biendorf 1 9 10 e.V. Bei dem vielfältigen Programm kommt garantiert jeder Besucher auf seine Kosten..

Weihnachts-Shopping auch am Sonntag

Anlässlich des „Heele-Christ-Markts“ in Bernburg wird es auch Verkaufsoffene Sonntage geben. Am 4. und 18. Dezember 2022 werden die Geschäfte geöffnet haben.

(Quelle: bernburg.de, 21.11.22)